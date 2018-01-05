10 günlük evlilik için 30 yıl nafaka öde!

Kimisi 10 gün evli kalıp 29 yıldır nafaka öderken; kimisi işsiz olduğu için nafakayı ödeyemeyip aylarca hapis yattı. Yoksulluk nafakası adı altında ömür boyu ödenen süresiz nafaka uygulaması yüzlerce kadın ve erkeği mağdur ederken; eşlerinden ayrılanlar yeniden yuva kurmaya korkar oldu. Türk Medeni Kanununun “Yoksulluk nafakasını” düzenleyen hükmüne göre, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, geçimi için diğer taraftan süresiz nafaka isteyebileceği belirtiliyor. Ömür boyu nafaka, eşlerden biri ölürse, eş çalışırsa ya da evlenirse kalkıyor. Eski eş, nafakayı 1 kere bile geciktirirse 3 ay hapis yatıyor. Hapis süresince de borç silinmiyor. 3 ayın borcu da faizi ile üstüne ekleniyor. 1988'den beri yürürlükte olan bu uygulamanın mağdurları çoğunlukla erkekler olurken; onların sesini duyurmak kadınlara düştü.

OĞLUMU BEN KURTARDIM

30 yıllık kanunun yüz binlerce mağduru olduğunu söyleyen Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu ve Yöneticisi İlknur Birsel “Üyelerimiz arasında 5, 10, 15 gün evli kalan; hatta 29 yıldır nafaka ödeyen mağdurlar var. Benim oğlum da 4 ay evli kaldı. 8 yıldır nafaka ödüyor. Eski eşi, işe girdi avukatlar, nafakanın iptal olmayacağını söyledi. Yargıtay, ‘asgari ücretle çalışmak kadını kurtarmıyor’ kararı veriş. Oğlumu hapisten ben kurtardım” diye konuştu.

SÜRESİ DÜZELTİLMELİ

Nafaka ödeyen eşin işsiz olsa bile 200-300 TL ödemek zorunda kaldığını ifade eden Birsel “İşe girer, gelir artarsa her yıl nafaka arttırma davası açabiliyorlar. Bir gün, uzman çavuş eşi aradı beni. Önceki çocuksuz eşe 5 yıldır nafaka ödüyorlarmış. Kadın telefonda ağladı, ‘Nafaka ödemekten, kendime, ve çocuğuma çorap bile alamıyorum’ dedi. Erkekler ise gurur meselesi yapıp sessiz kalıyor. Geçenlerde doktor olan bir kadın eşinden boşanmış. Adam nafaka bağlanmasını istemiş. İlerde bunun kadın mağdurları da olacak. O zaman kadınlar ne yapacak? Biz hakkaniyetli süreli nafaka istiyoruz. Çocuk olup olmadığına, kadının yaşı, sağlığı, iş gücüne göre tekrar düzenlensin.”diye konuştu. Kaynak: Türkiye Gazetesi