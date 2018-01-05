İYİ Parti tabelayı astı!

İYİ Parti Kocaeli'de hızlı başladığı teşkilatlanma çalışmalarında neredeyse sona geldi. 12 ilçede başkanlar atandı, yönetimler de belirlenmeye devam ediyor. En hızlı yapılanma Gölcük'te gerçekleşiyor. İlçe binasını tutan partililer tabelayı bile astı. Işıkları ile dikkat çeken tabela yakınından geçenlerin ilgi odağı oluyor.

İYİ PARTİ GÖLCÜK İLÇE YÖNETİMİ

Büşra KARADEMİR (Başkan)

Muharrem ODABAŞ

Ayşen SARAL

Çetin KOCATÜRK

Halit MOTOR

Şeyma KALBURAN

Emrah SALBACAK

Fatih ÇELEBİ

Eser DERYA

Kısmet ŞARMAN

Tarık KOYUN

Esra Giden YILMAZ

İsmail AYNACI

Yaşar TOSUN

İsmail Can GÖNENÇ

Hüseyin ŞAHİN

Yaşar KARA

Nebi BALABAN

Hasan KARABULUT

Kamil Emrah ERENKAYA

Gökhan KESAT

Ercan Kemal ÇAVDAR

Yunus ÇOLAK

Soner YUSUFOĞLU

Hilal SARAL

Aydan AKMEŞE