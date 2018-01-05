İşte İYİ Parti Kocaeli'nin yönetimi

İyi Parti İl Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri
İl Başkanı Serdar Kaman
Adil Gülez
Ahmet Elgür
Ahmet Yeşil
Ali Davru
Ali Ekşi
Ali Karaca
Ali Yılmaz
Ayhan Kedikli
Aziz İnci
Baha Yavuz
Huriye Banu Canayakın
Bilgi Bekil
Burak Örçen
Cemil Uslu
Erdal Baykara
Ersin Özyılmaz
Ersin Soykan
Fatih Kürşat Demir
Fatma Ebru Bağdat
Fuat Berna
Güzin Aşkın Alparslan Atalı
Hatem Soysal
Hayati Temügen
Hüseyin Çıldır
İbrahim Şahin
İdris Türkten
İsmail Eroğlu
İsmail Kaya
Kaan Dilmen
Doç. Dr. Kemal Öncü
Kemal Şeker
Medet Polat
Mehmet Sinan Minareci
Mehmet Şeref Uzunal
Melik Fırat Taşer
Meral Uçarı
Murat Atar
Murat Dinçer
Mustafa Gülbil
Mükerrem Ocakoğlu
Neslihan Hilal Cantimur Kara
Neslihan Zorlu
Neşe Kıldıran
Nezir Yakar
Nuray Savcı Güçlü
Orhan Çakar
Orhan Kılınçsoy
Özcan Avcı
Raşit Pulat
Renan Argun Kıran
Reyhan Gökbayrak
Rıza Güven Usta
Ruhan Tekcan
Salih Burak Çerezci
Selçukhan Köse
Selin Coştur Eroğlu
Selman Gürpınar
Şükrü Topallar
Tamer Ahmet Üçal
Tuğba Kavşut
Turgut Karagöz
Tülay Çivi
Veli Başkurt
Yaşar Kardaş
Zeyyat Şenol
Em.Kur.Albay Çağlar Özer
DİSİPLİN KURULU
Resul Patan
Ahmet Metin
Alper M. Ceylan
Ayşegül Babacan
Çimen Çakım
Emine Şimşek
Muhammet Komut
Mustafa Ağı
Recep Akbaba
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz