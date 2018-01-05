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Bugün 10:04 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:41 TSİ )

İşte İYİ Parti Kocaeli'nin yönetimi

İYİ Parti Kocaeli'nin Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu!

İyi Parti İl Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri

İl Başkanı Serdar Kaman

Adil Gülez

Ahmet Elgür

Ahmet Yeşil

Ali Davru

Ali Ekşi

Ali Karaca

Ali Yılmaz

Ayhan Kedikli

Aziz İnci

Baha Yavuz

Huriye Banu Canayakın

Bilgi Bekil

Burak Örçen

Cemil Uslu

Erdal Baykara

Ersin Özyılmaz

Ersin Soykan

Fatih Kürşat Demir

Fatma Ebru Bağdat

Fuat Berna

Güzin Aşkın Alparslan Atalı

Hatem Soysal

Hayati Temügen

Hüseyin Çıldır

İbrahim Şahin

İdris Türkten

İsmail Eroğlu

İsmail Kaya

Kaan Dilmen

Doç. Dr. Kemal Öncü

Kemal Şeker

Medet Polat

Mehmet Sinan Minareci

Mehmet Şeref Uzunal

Melik Fırat Taşer

Meral Uçarı

Murat Atar

Murat Dinçer

Mustafa Gülbil

Mükerrem Ocakoğlu

Neslihan Hilal Cantimur Kara

Neslihan Zorlu

Neşe Kıldıran

Nezir Yakar

Nuray Savcı Güçlü

Orhan Çakar

Orhan Kılınçsoy

Özcan Avcı

Raşit Pulat

Renan Argun Kıran

Reyhan Gökbayrak

Rıza Güven Usta

Ruhan Tekcan

Salih Burak Çerezci

Selçukhan Köse

Selin Coştur Eroğlu

Selman Gürpınar

Şükrü Topallar

Tamer Ahmet Üçal

Tuğba Kavşut

Turgut Karagöz

Tülay Çivi

Veli Başkurt

Yaşar Kardaş

Zeyyat Şenol

Em.Kur.Albay Çağlar Özer

DİSİPLİN KURULU

Resul Patan

Ahmet Metin

Alper M. Ceylan

Ayşegül Babacan

Çimen Çakım

Emine Şimşek

Muhammet Komut

Mustafa Ağı

Recep Akbaba

Bugün 10:04 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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