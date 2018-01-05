PÜİS'ten yapılan açıklamada, "06 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi
Bugün 10:17 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:19 TSİ )
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geliyor
Motorin fiyatlarına 7-9 kuruş aralığında zam geliyor.Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanacak.
Bugün 10:17 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz