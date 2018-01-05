Türkiye'de oldukça yaygın olan ve yayalar tarafından hoş karşılamayan kaldırımlara araç park etme durumunun "yok artık" dedirten görüntüleri izmit'te çekildi. Doğu Kışla Parkı'nın Doğu çıkışında kaldırım boyu park edilen araçlar yayaları olduğu kadar caddeyi kullanan diğer sürücülerinde şikayetine neden oluyor. Yayalar için hayati önem taşıyan bu sürücüler hakkında, İzmit Belediyesi cezai işlem uyguluyor. 88 lira olan bedele rağmen çoğu sürücü bu hatayı yapmaya devam ediyor. İzmit'te sadece Doğu Kışla çevresinde değil birçok noktada bu tip durumlar dikkatlerden kaçmıyor.
Bugün 10:28 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:36 TSİ )
Kaldırımlar yayalar için değil araçlar için (!)
Kaldırımlara park edilen araçlar yayaların olduğu kadar sürücülerinde şikayetine neden oluyor.
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Bugün 10:28 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz