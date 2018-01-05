Kaldırımlar yayalar için değil araçlar için (!)

Türkiye'de oldukça yaygın olan ve yayalar tarafından hoş karşılamayan kaldırımlara araç park etme durumunun "yok artık" dedirten görüntüleri izmit'te çekildi. Doğu Kışla Parkı'nın Doğu çıkışında kaldırım boyu park edilen araçlar yayaları olduğu kadar caddeyi kullanan diğer sürücülerinde şikayetine neden oluyor. Yayalar için hayati önem taşıyan bu sürücüler hakkında, İzmit Belediyesi cezai işlem uyguluyor. 88 lira olan bedele rağmen çoğu sürücü bu hatayı yapmaya devam ediyor. İzmit'te sadece Doğu Kışla çevresinde değil birçok noktada bu tip durumlar dikkatlerden kaçmıyor.