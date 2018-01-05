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Kayakseverlerin gözdesi: "Kartepe"

Doğal güzelliği, ormanları, göl manzarası, acemi ve profesyonel kayakçıların faydalanabildiği 17 kilometre uzunluğundaki 21 pistiyle dikkati çeken bin 640 rakımlı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor

İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda görülebildiği Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe, doğal güzelliği ve kayakseverlere sunduğu olanaklarla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor.Kocaelimerkeze 40, İstanbul'a ise 100 kilometre uzaklıktaki KartepeKayak Merkezi, kış aylarında kayakseverlerin çoğunlukla ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.Uzunluğu 450 metre ile 3 bin 200 metre arasında değişen, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği 17 kilometre uzunluğunda toplam 21 pist bulunan merkezde, 3 telesiyej ve 2 teleski hizmet veriyor.

100 bin ziyaretçi

Pistler hava şartlarına bağlı olarak saat 09.00 ila 10.00'da açılarak saat 17.00'ye kadar kayakseverlere hizmet sunuyor. Bin 360 yatak kapasiteli, 3 bin kişilik kayakevi olan bir otel bulunan Kartepe'de, şehir merkezindeki otellerde de konaklama imkanı sunuluyor. Kartepe Kayak Merkezi'ni 2016-2017 kış sezonunda 15 bin yabancı turist ziyaret ederken, kayak merkezinden yaklaşık 100 bin kişi faydalandı.​ Özellikle kış aylarında günübirlikçi tatilcilerin de ilgisiyle bu rakamın daha da üst seviyelere çıktığı belirtiliyor. 2 bin 500 metrekarelik SPAmerkezine ve Türkiye'nin en büyük kayak odasından birine sahip olan merkez, kayak, snowboard, kayak kıyafetleri kiralama imkanı bulunan tesiste, ziyaretçilerin kişisel eşyalarını saklayabileceği kiralık dolaplar da bulunuyor.

İstanbul, Sakarya ve Yalova'ya en yakın tesis

Merkez, kış aylarında kayak ve snowboard, yaz aylarında ise futbol ve farklı spor branşlarıyla ilgilenenler için İstanbul, Sakarya ve Yalova'ya en yakın tesis konumunda yer alıyor. Ayrıca merkezde doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, yamaç paraşütü ve binicilik sporları da yapılabiliyor. Alabalığı, dereleri ve tatlı su kaynaklarıyla da bilinen Kartepe, yöresel lezzetleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkarken yol kenarındaki işletmelerde de zaman geçirebilen ziyaretçiler, buralarda çeşitli etkinliklere de katılabiliyor.

Farklı aktiviteler

Zipline, dağ bisikleti, paintball, binicilik, safari turları gibi aktivitelerle de merkez, ziyaretçisine keyifli anlar yaşatıyor. Zirvede yaz aylarında futbol kulüplerini de ağırlayan Kartepe, FIFA standartlarında doğal çim sahaları ve 2 kondisyon sahasına sahip. Asırlık ağaçlarla bezenmiş doğa harikasında futbolcuların lig maçlarına en iyi şekilde hazırlanmalarına imkan sağlanıyor. Kartepe, 2005-2006 futbol sezonundan bu yana kulüplerin en gözde tesislerinden biri olarak birçok takımı ağırlıyor.

Bugün 11:27 TSİ - Ekonomi

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