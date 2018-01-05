Murat Başak: Profesyoneliz ama trilyonluk değiliz

Başak ayrıca “Profesyoneliz ama trilyonluk değiliz. Ancak takımın ligi layık olduğu yerde bitireceğine inanıyorum” dedi

ÇABALIYORUZ

Ellerinden geleni sahaya yansıttıklarını ifade eden Başak, şu ifadelere yer verdi: Sezonun ilk yarısında kötü gidişatın üzerimizde yarattığı olumsuz etkiyi atlatıyoruz. Allah’ın izni ile yeni bir sayfa açacağız. Her zaman söylediğim bir şey var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlk yarının son maçlarında taraftarımızın kahrolduğunu çok iyi biliyoruz. Bir şeylerin olması için çabalıyoruz ama o iş başarıya ulaşmayınca herkesin canı çok sıkılıyor. Bunu düzeltecek olanın biz olduğumuzun farkındayız.

SABIRLI OLMALIYIZ

Bizler profesyonel futbolcularız ama kimse trilyonluk değil. Kimse burada ne ağa, ne de paşa. Herkes ekmeğinin peşinde. İnşallah bu ligi layık olduğu yerde bitireceğiz, sonrası Allah büyük. Sinan ve Mesut’un takıma katılması gücümüzü arttırdı. Zaten bunun aksini söylemek doğru olmaz. Hem onlar hem de tüm takım çok iyi çalışıyor. Her şey deneniyor. Yönetim, hoca, başkan, futbolcu, basın, taraftar… Herkes bir şey deniyor. Var bir kısmetsizlik. İnşallah çözeceğiz. İkinci yarının başında belki skor olarak sıkıntı çekeriz. Sabırlı olmak durumundayız. Herkes bu takıma inansın.