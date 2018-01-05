Antalya’da devre arası kampı devam eden Yeşil Siyahlılar, Elaziz ile oynanan ilk hazırlık maçında olduğu gibi ikinci maçta da taraftarı önünde mücadele etti. Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan fanatik Kocaelisporlu bir grup öğrenci cep harçlıklarından biriktirdikleri para ile minibüs kiraladı ve Belek’teki Etimesgut maçını izlemeye geldi. 90 dakika boyunca yüksek enerji ile Kocaelispor’a destek veren ve ikinci yarıda da meşale yakan12. adam futbolcuların mücadelesini ve futbolunu beğendi.
Bugün 11:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:59 TSİ )
Bize her yer Körfez!
Kocaelispor gerek kamp, gerek iç saha, gerekse de deplasmandakurulduğundan beri yalnız kalmıyor.
Bugün 11:56 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz