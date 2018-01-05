Bize her yer Körfez!

Antalya’da devre arası kampı devam eden Yeşil Siyahlılar, Elaziz ile oynanan ilk hazırlık maçında olduğu gibi ikinci maçta da taraftarı önünde mücadele etti. Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan fanatik Kocaelisporlu bir grup öğrenci cep harçlıklarından biriktirdikleri para ile minibüs kiraladı ve Belek’teki Etimesgut maçını izlemeye geldi. 90 dakika boyunca yüksek enerji ile Kocaelispor’a destek veren ve ikinci yarıda da meşale yakan12. adam futbolcuların mücadelesini ve futbolunu beğendi.