Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:03 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:54 TSİ )

Silah kampı Kocaeli'de

İYİ Partili Cumali Durmuş'tan şok iddia! Silah Kampı Kocaeli'de mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde bazı illerde silahlı eğitim kampları olduğunu öne sürmüştü. Bu iddialara hükümet ise sert tepki göstermişti. İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Cumali Durmuş Hoşgör Pastanesi’nde yönetimi tanıtma toplantısında Kocaeli'deki silahlı eğitim kampının Bahçecik'te olduğunu söyledi.

BEN DENEDİM AMA GİREMEDİM

Durmuş, “Türkiye’de artık silahlı kamplar çoğalıyor. Kocaeli’de de bir tane var. Hatta bunun yerini Bahçecik’te görebilirsiniz. Giriş kapısından içeriye girebilirseniz tabi. Ben denedim ama giremedim” dedi.

AKŞENER'İN O SÖZLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Sözcü’den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarında son dönemde üniformalı bazı kişilerin ellerinde uzun namlulu silahlarla dolaştığına, Konya ve Tokat’ta da silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyumları olduğunu belirterek, “Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de SADAT diye bir yapı” iddiasında bulundu.

Bugün 12:03 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
SP’liler Kudüs’ü konuşacak mask
SP’liler Kudüs’ü konuşacak
AKP eski başkanlarla buluştu: "Koltuk yarışı yoktur" mask
AKP eski başkanlarla buluştu: "Koltuk yarışı yoktur"
İYİ Parti tabelayı astı! mask
İYİ Parti tabelayı astı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye geliyor
Tarhan: Elektrik dağıtım şirketleri batmak üzere mi? mask
Tarhan: Elektrik dağıtım şirketleri batmak üzere mi?
AKP İzmit’te 50 mahalle başkanı atandı mask
AKP İzmit’te 50 mahalle başkanı atandı
Talih Kuşu yine Kocaeli'ye kondu! mask
Talih Kuşu yine Kocaeli'ye kondu!
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü! mask
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi mask
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi
65 yaşındaki kadından haber alınamıyor mask
65 yaşındaki kadından haber alınamıyor
Gölcüklü Demet'ten kahraman şoföre jest! mask
Gölcüklü Demet'ten kahraman şoföre jest!

GALERİ

Bu ziyafetin golü eksik: 0-0 mask
Bu ziyafetin golü eksik: 0-0
İYİ Parti Kocaeli Teşkilatını tanıttı mask
İYİ Parti Kocaeli Teşkilatını tanıttı
Ölümden elektrik direği kurtardı! mask
Ölümden elektrik direği kurtardı!
Kartepe kulüpleri hiç ÜZÜLMEZ! mask
Kartepe kulüpleri hiç ÜZÜLMEZ!
Ağaçlar kış ortasında çiçek açtı! mask
Ağaçlar kış ortasında çiçek açtı!
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR