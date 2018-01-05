Silah kampı Kocaeli'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde bazı illerde silahlı eğitim kampları olduğunu öne sürmüştü. Bu iddialara hükümet ise sert tepki göstermişti. İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Cumali Durmuş Hoşgör Pastanesi’nde yönetimi tanıtma toplantısında Kocaeli'deki silahlı eğitim kampının Bahçecik'te olduğunu söyledi.

BEN DENEDİM AMA GİREMEDİM

Durmuş, “Türkiye’de artık silahlı kamplar çoğalıyor. Kocaeli’de de bir tane var. Hatta bunun yerini Bahçecik’te görebilirsiniz. Giriş kapısından içeriye girebilirseniz tabi. Ben denedim ama giremedim” dedi.

AKŞENER'İN O SÖZLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Sözcü’den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarında son dönemde üniformalı bazı kişilerin ellerinde uzun namlulu silahlarla dolaştığına, Konya ve Tokat’ta da silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyumları olduğunu belirterek, “Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de SADAT diye bir yapı” iddiasında bulundu.