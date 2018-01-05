Nişan dönüşü hayli moralli olduğu görülen Özbakır yüzüğünden de aldığı enerji ile performansını en iyi şekilde sahada göstermeye başladı. Etimesgut Belediyespor ile oynanan hazırlık maçında mücadelesinden taviz vermeyen ve yüksek koşu kalitesinin yanında Burak’ın olumlu futbolu sezonun ikinci yarısı öncesi memnuniyet ile karşılandı.
Bugün 12:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:59 TSİ )
Yüzük uğur getirecek
Kocaelispor’un başarılı kanat oyuncusu Burak Özbakır geçtiğimiz gün memleketi Trabzon’a gitmiş ve nişan yapmıştı.
Bugün 12:13 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz