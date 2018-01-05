Yüzük uğur getirecek

Nişan dönüşü hayli moralli olduğu görülen Özbakır yüzüğünden de aldığı enerji ile performansını en iyi şekilde sahada göstermeye başladı. Etimesgut Belediyespor ile oynanan hazırlık maçında mücadelesinden taviz vermeyen ve yüksek koşu kalitesinin yanında Burak’ın olumlu futbolu sezonun ikinci yarısı öncesi memnuniyet ile karşılandı.