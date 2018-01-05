Derince Çınarlı Mahallesi Semih Sokak'ta oturan Ali Akbal, İSU'ya bağlı taşeron firmanın mahallede yaptığı alt yapı çalışması sırasında bahçesindeki fidanların söküldüğünü iddia etti. Ali Akbal, alt yapı çalışması yapılırken fidanların söküldüğünü belirterek, "Bahçeme yüzlerce ceviz fidesi dikmiştim. Bilinçsiz çalışanlar bunları bana sormadan söküp atmışlar. Bu da yetmemiş gibi, bahçede yine fidelerin üzerine taş, toprak dökmüşler. Yeraltından giden elektrik kablosunu koparmışlar. Dükkanımdaki buzdolabında malzemelerim bozuldu. Bunlara neden olan müteahhit zararım karşılığında komik bir para teklif ediyor" dedi. Ali Akbal, zararının telafi edilmesini ve bahçesinin düzenlenmesini isteyerek, şikayette bulunacağını söyledi.