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Bugün 12:26 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:27 TSİ )

KOTO’dan medya ve iletişim çalıştayı

Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlenen Medya ve İletişim Çalıştayı’nda karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak sektöre dair sorunlar konuşuldu.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Medya ve İletişim Çalıştayı KOTO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tanıtım, Medya ve İletişim Sektör Meclisi Başkanı Hakan Güldağ, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Şeref Oğuz, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve yerel basın temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KOTO Başkanı Necmi Bulut toplantı hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak, çalıştayın yararlı geçmesi temennisinde bulundu ve sözü TOBB Tantım, Medya ve İletişim Sektör Meclisi Başkanı Hakan Güldağ’a bıraktı.

Medya sektörünün sorunlarına çözüm aranıyor

Güldağ, TOBB’a bağlı Tanıtım, Medya ve İletişim Sektör Meclisi ve işleyişi hakkında bilgiler vererek, “Sektör meclisleri genellikle 40 üyedir. Yani o sektörün önde gelen kurumlarının temsilcileri, patronları yer alıyor. Aynı zamanda belli sivil toplum kuruluşlarından yöneticiler de yer alır. Mesela Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ de bizim üyemizdir. Yaptığımız toplantılarda medya sektörünün problemleri, yaşanan sıkıntılar konuşularak çözüm yolları aranıyor” dedi.

İnternet medyasına düzenleme gerekiyor

Yerel basın temsilcilerinden dijital medya konusunda düzenlemeler hakkında nasıl çalışmalar yapıldığının sorulması üzerine Güldağ, “İnternet medyası üyeleri de meclisimizin üyesidir. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar iletildi. Ancak basın ilan kurumunun artık ilanlar dijital olarak yayınlanacak gibi açıklamalarının yanı sıra bu konu hakkında çok fazla çalışma yapılamadı. Gerçekten düzenlenmeye muhtaç bir alan. Bu sorun kamuoyunu da rahatsız etmektedir. Bu sorun Avrupa ülkelerinde de yer alıyor. Ülkemizde de maalesef uzun zamandır boş kaldı” şeklinde konuştu. Program soru cevap şeklinde devam etti.

Bugün 12:26 TSİ - Eğitim

Muhabir Nuri Akçaharman

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