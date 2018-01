Münir Özkul, hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Münir Özkul kimdir?

15 Ağustos 1925 yılında İstanbul'da doğdu.

Sanat hayatına Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile başladı. İstanbul ve Ankara'da Devlet tiyatroları ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında rol aldı. Tiyatro Ses, Küçük Sahne gibi özel tiyarolarda Sadri Alışık, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi oyuncularla görev aldı. Rol aldığı Fareler ve İnsanlar adlı oyunun yönetmeni Muhsin Ertuğrul ile tanıştı.

Ancak 1950'lerden itibaren rol almaya başladığı sinema filmleri ile asıl ününü kazandı. Özellikle 1970'lerin kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşenHababam Sınıfıserisindeki tatlı-sert okul müdürüKel Mahmuttiplemesi oldu. 400'e yakın filmde rol aldı. Adile Naşit'le beraber oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.

İlk dönem filmlerinden önemli olarak Edi ile Büdü, Halıcı Kız, Kalbimin Şarkısı, Miras Uğruna, Balıkçı Güzeli; daha sonraki dönemde çekilen kalabalık kadrolu aile filmleri arasında Neşeli Günler, Gülen Yüzler, Gırgıriye, Görgüsüzler, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi sayılabilir. Münir Özkul, 1980 sonrası ise dönemin akımı olan video için çekilen pek çok filmde görev almıştır.

Televizyon dizilerinin yaygınlaştığı dönemde dizi oyunculuğundan uzak dursa da"Uzaylı Zekiye", "Ana Kuzusu" ve "Şaban ile Şirin"gibi dizilerde rol aldı.

1972 yılında çekilenSev Kardeşimadlı filmdeki rolüyleAntalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

Özkul'a 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

Hayatının önemli bir kısmını alkolle savaşarak geçirdi. 1990'lı yılların ortasında alkolü tamamen bıraktı.

1998 yılında Hamdi Alkan'ın canlandırdığı Yarmagül karakterinin dedesini oynadığı Reyting Hamdi televizyon programında kamera karşısına çıktı.

Filmleri

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar 2000

Ay Işığında Saklıdır 1996

Nasreddin Hoca 1993

Al Dudaklım 1993

Arabesk 1988

Acı Gurbet 1988

A Ay 1988

Afife Jale 1987

Kuşatma 2 / Şok 1987

Aile Pansiyonu 1987

Günah 1987

Kadersiz Kullar 1987

Yaşamaya Mecburum 1987

Yıllar 1987

Uzaylı Zekiye 1987

Otobüs Yolcuları / İhsaniye - Karasu 1987

Ana Kucağı 1986

Kızlar Sınıfı Tatilde 1986

Babalar da Ağlar 1986

Dayak Cennetten Çıkma 1986

Elmayı Kim Isırdı 1986

Milyarder 1986

Büyük Günah 1985

Ya Ya Ya Şa Şa Şa 1985

Deliye Hergün Bayram 1985

Çalınan Hayat 1985

Duyar Mısın Feryadımı 1985

Sarı Öküz Parası 1985

Şaşkın Gelin 1984

Geçim Otobüsü 1984

Çaresizim 1984

Kızlar Sınıfı 1984

Gırgıriyede Büyük Seçim 1984

Şaşkın Ördek 1983

Dostlar Sağolsun 1983

İlişki 1983

Gırgıriyede Cümbüş Var 1983

Gazap Rüzgarı 1982

Bir Yudum Mutluluk 1982

Islak Mendil 1982

Ağlayan Gülmedi mi? 1982

Altın Kafes 1982

Buyurun Cümbüşe 1982

Talih Kuşu 1982

Adile Teyze 1982

Şıngırdak Şadiye 1982

Görgüsüzler 1982

Beni Unutma 1982

Deliler Koğuşu 1981

Bizim Sokak 1981

Gırgıriyede Şenlik Var 1981

Gırgıriye 1981

Banker Bilo 1980

İbişo 1980

Erkek Güzeli Sefil Bilo 1979

Gelinciklerim 1979

Aşkın Gözyaşları 1979

İbiş in Rüyası 1979

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978

Neşeli Günler 1978

Cennetin Çocukları 1977

Gülen Gözler 1977

Hababam Sınıfı Tatilde 1977

Aşk Dediğin Laftır 1976

Aile Şerefi 1976

Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976

İşte Hayat 1975

Gülşah 1975

Bizim Aile / Merhaba 1975

Hababam Sınıfı 1975

Gece Kuşu Zehra 1975

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin 1975

Hasret 1974

Beş Tavuk Bir Horoz 1974

Gariban 1974

Mavi Boncuk 1974

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 1974

Salak Milyoner 1974

Niyet 1973

Çulsuz Ali 1973

Izdırap 1973

Şaban İstanbul'da 1973

Kaynanam Kudurdu 1973

Oh Olsun 1973

Yalancı Yarim 1973

O Ağacın Altında 1972

Üç Sevgili 1972

Karamanın Koyunu 1972

Ver Allahım Ver 1972

Yiğitlerin Kaderi 1972

Tatlı Dillim 1972

Sev Kardeşim 1972

Senede Bir Gün 1971

Kezban Paris'te 1971

Son Hıçkırık 1971

Bebek Gibi Maşallah 1971

Beklenen Şarkı 1971

Solan Bir Yaprak Gibi 1971

Donkişot Sahte Şövalye 1971

Yedi Kocalı Hürmüz 1971

Beyoğlu Güzeli 1971

Aşk Uğruna 1971

Beyaz Kelebekler 1971

Gönül Hırsızı 1971

Hayatım Senindir 1971

İbiş Gangsterlere Karşı 1971

İşte Deve İşte Hendek 1971

Kadifeden Kesesi 1971

Tophaneli Murat 1971

Ayşecik Ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971

Aşk Hikayesi 1971

Hayat Sevince Güzel 1971

Tatlı Meleğim 1970

Kara Dutum 1970

Bütün Aşklar Tatlı Başlar 1970

Kalbimin Efendisi 1970

Yuvasız Kuşlar 1970

Yumruk Pazarı 1970

Ali İle Veli 1970

Allı Yemeni 1970

Berduş Kız 1970

Dikkat Kan Aranıyor 1970

Dönme Bana Sevgilim 1970

Yavrum 1970

Küçük Hanımefendi 1970

Şoför Nebahat 1970

Son Kızgın Adam 1970

Hayatım Sana Feda 1970

Seven Ne Yapmaz 1970

Arım, Balım, Peteğim 1970

Sevgili Babam 1969

Boş Çerçeve 1969

Uykusuz Geceler 1969

Gelin Ayşem 1969

Nisan Yağmuru 1969

Sevdalı Gelin 1969

Ayşecik'le Ömercik 1969

Fakir Kızı Leyla 1969

Bana Derler Fosforlu 1969

Nilgün 1968

Artık Sevmiyeceğim 1968

Kanlı Nigar 1968

İstanbul'da Cümbüş Var 1968

Kara Gözlüm Efkarlanma 1968

Yayla Kartalı 1968

Urfa İstanbul 1968

Kalbimdeki Yabancı 1968

Çifte Tabancalı Damat 1967

Elveda 1967

Sürtüğün Kızı 1967

Yaşlı Gözler 1967

Bir Millet Uyanıyor 1966

Denizciler Geliyor 1966

Ben Bir Sokak Kadınıyım 1966

Aşkın Kanunu 1966

Seni Sevmiyorum 1966

Fakir Bir Kız Sevdim 1966

Kan Gövdeyi Götürdü 1965

Senede Bir Gün 1965

Kart Horoz 1965

İnatçı Gelin 1965

Bilen Kazanıyor 1965

Seveceksen Yiğit Sev 1965

Şoför Nebahat Bizde Kabahat 1965

Şekerli Misin Vay Vay 1965

Yalancının Mumu 1965

Cezmi Band 007.5 1965

Gönül Kuşu 1965

Dokunma Bozulurum 1965

Kahreden Kurşun 1965

Bir Bahar Akşamı 1961

Yumurcak 1961

Yaman Gazeteci 1961

Taş Bebek 1960

Gurbet 1959

Altın Kafes 1958

İftira 1958

Kalbimin Şarkısı 1956

Bir Aşk Hikayesi 1955

Tuş / Bir Aşk Hikayesi 1955

Balıkçı Güzeli / 1002. Gece 1953

Edi İle Büdü 1952

Edi İle Büdü Tiyatrocu 1952

Barbaros Hayrettin Paşa 1951

Evli Mi Bekar Mı 1951

Lale Devri 1951

Yavuz Sultan Selim Ve Yeniçeri Hasan 1951

Üçüncü Selim'ın Gözdesi 1950

Aldığı ödüller

1967: İlhan İskender Ödülü (Kanlı Nigâr oyunuyla)

1972: Antalya Altın Portakal Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü

1991: Dümbüllü Ödülü

1997: Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü

1999: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü"

2004: 37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü

2006: Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü