İzmitli Hikmet kazada yaşamını yitirdi

İzmit Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak adresinde ikamet eden ve İstanbul’da özel bir firmada şoför olarak çalışan Hikmet Yılmazlar (43) Avrasya Tüneli yakınlarında yaya halde giderken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir aracın kendisine çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yılmazlar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Yılmazlar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İzmit Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak adresinde ikamet eden emekli işçi merhum Mustafa Yılmazlar ve Habibe Yılmazlar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hikmet Yılmazlar’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bekar olan Yılmazlar’ın cenazesi Yenişehir Yavuz Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Köy Mezarlığında toprağa verildi.