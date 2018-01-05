Münir Özkul’un ölmeden önce çekilen son fotoğrafları

Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası ve Yeşilçam'ın ulu çamlarından biri olan Münir Özkul, son dönemlerde KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu. 93 yaşındaki usta sanatçı bugün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası ve Yeşilçam'ın ulu çamlarından biri olan Münir Özkul, son dönemlerde KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu. 93 yaşındaki usta sanatçı bugün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası ve Yeşilçam'ın ulu çamlarından biri olan Münir Özkul, son dönemlerde KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu. 93 yaşındaki usta sanatçı bugün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası ve Yeşilçam'ın ulu çamlarından biri olan Münir Özkul, son dönemlerde KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu. 93 yaşındaki usta sanatçı bugün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.