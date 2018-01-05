Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası ve Yeşilçam'ın ulu çamlarından biri olan Münir Özkul, son dönemlerde KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu. 93 yaşındaki usta sanatçı bugün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası ve Yeşilçam'ın ulu çamlarından biri olan Münir Özkul, son dönemlerde KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu. 93 yaşındaki usta sanatçı bugün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası ve Yeşilçam'ın ulu çamlarından biri olan Münir Özkul, son dönemlerde KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu. 93 yaşındaki usta sanatçı bugün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası ve Yeşilçam'ın ulu çamlarından biri olan Münir Özkul, son dönemlerde KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu. 93 yaşındaki usta sanatçı bugün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
Bugün 12:44 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:19 TSİ )
Münir Özkul’un ölmeden önce çekilen son fotoğrafları
93 yaşındaki usta sanatçı bugün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. İşte Özkul'un son hali...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz