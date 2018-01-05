Sevk ve idare onlarda

Kocaelispor’da Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil, önceki gün Etimesgut Belediyespor maçını izledi ve şehre döndü. Kafilede yönetici olarak Mesut Volkan Sezgin yer alıyor. Teknik ekip, Yönetici Mesut Volkan Sezgin ve Kulüp Müdürü İlker Uzel koordineli bir şekilde hareket ederek takımın sevk ve idaresini sağlıyor.