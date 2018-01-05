Kocaelispor’da Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil, önceki gün Etimesgut Belediyespor maçını izledi ve şehre döndü. Kafilede yönetici olarak Mesut Volkan Sezgin yer alıyor. Teknik ekip, Yönetici Mesut Volkan Sezgin ve Kulüp Müdürü İlker Uzel koordineli bir şekilde hareket ederek takımın sevk ve idaresini sağlıyor.
Bugün 12:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:01 TSİ )
Sevk ve idare onlarda
Sevk ve idare onlarda
Bugün 12:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz