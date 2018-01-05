Aliberk ve Uğur’dan selam var

Antalya’da kamp yapan Karaman temsilcisinde Aliberk ve Uğurcan önceki günkü antrenman sonra Kocaelispor’un Etimesgut Belediyespor ile oynadığı maçı bir süre izledi.

EVLAT O EVLAT

Uğurcan ile 3 yıl önce Kocaelispor’da forma giyen Aliberk eski takım arkadaşları ile hasret giderirken, Kocaelispor’un masörü Ali Arslan, kendisi de Derincespor’da görev aldığı dönemde Sarı Lacivertli kulübün futbolcularından Uğurcan için “Evlat o evlat. Başarılar diliyorum” dedi. İki futbolcu Kocaeli’de eş, dost ve akrabalarına gazetemiz aracılığı ile selam yolladı.