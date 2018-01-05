Azeri Agil artık Kocaelisporlu

Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon öğrencisi olan ve kardeş ülke Azerbaycan vatandaşı Agil, okulundaki Kocaelisporlu öğrencilerinin etkisi ile Yeşil Siyahlı takım taraftarı oldu. Önceki gün Antalya Belek’te oynanan Etimesgut Belediyespor hazırlık maçına gelen Agil, öğrenci arkadaşlarının 24 saat boyunca Kocaelispor ile yaşadığını, hiçbir zaman pes etmediklerini belitti ve “Onların bu enerjisi beni çok etkiledi. Ben de artık Kocaelispor taraftarıyım” dedi.