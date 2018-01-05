Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:04 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:06 TSİ )

Gebzespor’a 300 bin TL!

Gebze Belediyesi’nin önceki gün Adnan Köşker başkanlığında gerçekleştirdiği Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda Gebzespor’a aktarılacak 300 bin TL onaylandı.

Gebzespor’a 300 bin TL!

Gebze Belediyesi’nin önceki gün Adnan Köşker başkanlığında gerçekleştirdiği Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda Gebzespor’a aktarılacak 300 bin TL onaylandı. Bilindiği üzere Gebze Belediyesi geride bıraktığımız yıl Gebzespor için 650 Bin TL maddi destek kararı almış ve bu paranın 350 Bin TL’sini kulübün hesabına yatırmıştı. Kalan 300 Bin TL’nin bu ay içerisinde Gebzespor’a ödenmesi bekleniyor.

Bugün 13:04 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Tenisçi Togan gururumuz oldu mask
Tenisçi Togan gururumuz oldu
1-A ve 1-B’de 2018 model maçlar! mask
1-A ve 1-B’de 2018 model maçlar!
Süper B’de yeni yılın ilk maçları mask
Süper B’de yeni yılın ilk maçları
Yenen Play-Off’a, yenilen düşmemeye oynar! mask
Yenen Play-Off’a, yenilen düşmemeye oynar!
Gebzespor yenildi: 1-2 mask
Gebzespor yenildi: 1-2
Menekşe, “Bahçesi”ne döndü mask
Menekşe, “Bahçesi”ne döndü
Talih Kuşu yine Kocaeli'ye kondu! mask
Talih Kuşu yine Kocaeli'ye kondu!
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü! mask
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi mask
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi
65 yaşındaki kadından haber alınamıyor mask
65 yaşındaki kadından haber alınamıyor
Gölcüklü Demet'ten kahraman şoföre jest! mask
Gölcüklü Demet'ten kahraman şoföre jest!

GALERİ

Bu ziyafetin golü eksik: 0-0 mask
Bu ziyafetin golü eksik: 0-0
İYİ Parti Kocaeli Teşkilatını tanıttı mask
İYİ Parti Kocaeli Teşkilatını tanıttı
Ölümden elektrik direği kurtardı! mask
Ölümden elektrik direği kurtardı!
Kartepe kulüpleri hiç ÜZÜLMEZ! mask
Kartepe kulüpleri hiç ÜZÜLMEZ!
Ağaçlar kış ortasında çiçek açtı! mask
Ağaçlar kış ortasında çiçek açtı!
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR