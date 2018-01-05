Gebzespor’a 300 bin TL!

Gebze Belediyesi’nin önceki gün Adnan Köşker başkanlığında gerçekleştirdiği Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda Gebzespor’a aktarılacak 300 bin TL onaylandı. Bilindiği üzere Gebze Belediyesi geride bıraktığımız yıl Gebzespor için 650 Bin TL maddi destek kararı almış ve bu paranın 350 Bin TL’sini kulübün hesabına yatırmıştı. Kalan 300 Bin TL’nin bu ay içerisinde Gebzespor’a ödenmesi bekleniyor.