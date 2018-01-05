BAL lideri Menekşe, 23 Aralık 2017 tarihinden bu yana Kervansaray Otel’de ligin ikinci yarısına hazırlanan Mor-Menekşeler, 14 günlük Antalya kampına nokta koydu. Kamp süresince iyi çalışan, oynadığı hazırlık maçları ile eksiklerini gören Mehmet Akdemir’in öğrencileri, verimli bir kamp dönemini geride bıraktı. Kampta herhangi bir sakatlığın yaşanmaması sevindirici olurken, teknik direktör Mehmet Akdemir de bu yöndeki mutluluğunu dile getirerek, “14 günlük kampımız sorunsuz bir şekilde başladı, sorunsuz bir şekilde bitti. Çok şükür sakatlık vermedik. Oyuncularımızın maşallahı var. Hem antrenmanlarda hem hazırlık maçlarında istediklerimizi yerine getirdiler” dedi.
Bugün 13:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:09 TSİ )
Menekşe, “Bahçesi”ne döndü
Antalya’da güçlenen Gebzespor dün eve döndü. Kervansaray Otel’deki son çalışmasını dün sabah yapan mor-beyazlı ekip, 2 günlük iznin ardından pazartesi günü kendi tesislerinde, yeniden topbaşı yapacak.
Bugün 13:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz