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Kayıp Meryem Teyze'yi Büyükşehir buldu

İzmit Seka Devlet Hastanesinde muayene olduktan sonra yakınlarının kendisinden haber alamadığı Meryem Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi’nde misafir edildi.

İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde muayene olduktan sonra yakınları tarafından haber alınamayan ve kaybolan 65 yaşındaki Meryem Eroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir edildi. Yakınları tarafından kaybolduğu anlaşılan Meryem Teyze için Kocaeli gazeteleri duyuru haberi yaptı. Yapılan haberlerden yola çıkan Barınma Merkezi yetkilileri Meryem Teyze’nin yakınlarına ulaştı.

HASTANEDEN BARINMA MERKEZİNE YÖNLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi, 7 gün 24 saat kimsesiz, kaybolan ve diğer birçok nedenden dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veriyor. Bu kapsamda muayene olmak için evinden Seka Devlet Hastanesi’ne giden ve tedavi olduktan sonra kimsesiz olduğunu sanılan Meryem Teyze’yi, sağlık görevlileri Barınma Merkezine yönlendirdi. Barınma Merkezi görevlileri tarafında hastaneden alınarak Barınma merkezine getirilen Meryem Teyze 2 gün misafir edildi.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARDAN SONRA

Kaybolduğu günden bu yana haber alınamayan Meryem Teyze için ailesi Kocaeli’de bulunan gazetelere duyuru haberi yapıldı. Haberi gören Barınma Merkezi görevlileri Meryem Teyze’nin ailesine ulaştı. Barınma Merkezine gelen aile, Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi görevlilerinin öz verili çalışmasıyla Meryem Teyze’ye kavuştu.

AİLESİYLE BULUŞTU

Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi yetkililerinden gelen telefon üzerine Meryem Eroğlu’nu almaya gelen, oğlu Ahmet Eroğlu ve ailesi şaşkınlığı ve sevinci aynı anda yaşadı. Meryem teyzeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan oğul Ahmet Eroğlu: “Annemizi gece gündüz her yerde aradık sonunda sizden gelen telefonla sevindik. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz, sayenizde annemize kavuştuk” dedi.

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