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Hayat Kimya, “Hayat’ı Keşfet” staj programı

Hayat Kimya, “Hayat’ı Keşfet” staj programı ile 36 öğrenci staj programında yer aldı.

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe, Türkiye’den doğan ve hızla globalleşen Molfix, Molped, Bingo, Papia, Familia gibi güçlü markaların sahibi Hayat Kimya’nın “Hayat’ı Keşfet”staj programıiçin başvurular alınmaya başladı. 3. ve 4. Sınıf üniversite öğrencilerini iş dünyasına hazırlamayı ve gençlere deneyim kazandırarak kariyerlerine yön vermeyi amaçlayan “Hayat’ı Keşfet” staj programının başvuruları, 15 Ocak- 15 Mart tarihleri arasında, www.hayat.com.trve www.kariyer.netadresleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.2017’de 4.225 başvuru içerisinden genel yetenek testi, İngilizce sınav ve grup vaka çalışmaları gibi çeşitli süreçleri tamamlayan 36 öğrenci, Haziran-Ağustos ayları arasında, Hayat Kimya’nın proje bazlı staj programında yer aldı.

HAYAT KİMYA'DA İŞ İMKANI

Staj programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezun olduktan sonra Hayat Kimya’nın “H Generation” yönetici yetiştirme programlarıyla kariyerlerine tam zamanlı olarak başlayabiliyor, şirketin Türkiye ve yurt dışı organizasyonlarında rol alma imkanına sahip oluyorlar. 2016’da, sektörün en beğenilen 3. Şirketi seçilen Hayat Kimya’da, 18 farklı üniversite ve 14 farklı bölümden toplam 36 öğrenci Pazarlama, Finans, İhracat, Üretim, Bilgi Teknolojileri, Satış ve Insan Kaynakları gibi çeşitli fonksiyonlarda staj programında rol almıştı. Mezun olduktan sonra ise 5 kişi ise “H Generation” adı verilen geleceğin yöneticilerini yetiştirme programıyla Hayat Ailesi’ne katılmıştı. “Hayat’ı Keşfet”staj programı 2018’de de 30’dan fazla genci bünyesine katmayı hedefliyor.

Bugün 13:22 TSİ - Ekonomi

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