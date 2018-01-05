Kocaeliler antika ile pazarda buluştu

Başiskele Belediyesi’nin Kullar Yakacık Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Kullar Kapalı Semt Pazarı, Pazar günleri hizmet vermeye devam ederken iş günlerinde kurulan antika pazarında da nostaljik eşyalar vatandaşların beğenisine sunuluyor. Kullar Kapalı Semt Pazarında artık Çarşamba günleri geçmiş dönemin izlerini taşıyan, hem de artık nadir bulunan el sanatları sergileniyor. Antika kültürünü yeni nesillere aktarabilmeyi ve sevdirebilmeyi amaçlayan Başiskele Belediyesi, faaliyete geçirdiği proje ile tarihler boyunca kullanılıp saklanan eşya ve malzemeyi antika ve sanatseverle buluşturuyor. Geniş bir meraklı kitlesi tarafından ilgi çeken antika pazarında Mobilya aksesuardan halı ve kilime seramik ve cam objelerden bakır ve bronza, eski radyo ve plaklardan dikiş makinelerine kadar tarihe tanıklık etmiş, bir dönem saraylardan konaklara kadar birçok mekanda hayat bulmuş objeler alıcılarını bekliyor.