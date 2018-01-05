Sahaya Kemal Canlı, Ömer, Gafurov, Sırat, Yavuz, Emre Özkurt, Niko, Oğuz, Batuhan, Serkan Esen ve Serdal Öz ilk 11’i ile çıkan Menekşe, bir üst ligde yer alan Dardanel’e karşı başa baş bir futbol sergiledi. 1-0 mağlup duruma düştüğü maçta Niko ile beraberlik golünü bulan Gebzespor, ikinci yarıda yediği golle sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir programa katılmak üzere sabah bu şehre giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti Gebze Belediye Meclis Üyesi Sadık Güvenç de izledi.
Bugün 13:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:26 TSİ )
Gebzespor yenildi: 1-2
Gebzespor, Antalya’da oynadığı son hazırlık maçında, 3.Lig ekibi Çanakkale Dardanel’e 2-1 yenildi.
Bugün 13:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz