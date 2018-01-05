Yenen Play-Off’a, yenilen düşmemeye oynar!

İlk 4 sırayı alacak takımların Play-Off’a kalacağı, son 4 sırayı alacak takımların da küme düşeceği ligde her maç önemli. Bu hafta skoru merak edilen maçların başında Arapçeşmespor-Diliskelesispor mücadelesi geliyor. Hem Play-Off’un hem de küme düşmenin eşiğinde bulunan iki takım aynı puana (21) sahip. Kazanan takım Play-Off için iddialı bir duruma gelecek, kaybeden takım ise Play-Off yarışına havlu atıp ligde kalabilmenin derdine düşecek. Pazar günü Beylikbağı Stadı’nda oynanacak müsabakanın başlama saati 15.00 olarak açıklandı.