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Bugün 13:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:28 TSİ )

Süper B’de yeni yılın ilk maçları

Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu maçları yarın oynanıyor.

Yeni yılın ilk maçları yine nefes keseceğe benziyor. 37 puanlı Lider Sultanorhan, 33 puanla 2. sırada yer alan İlimtepe FK ile final niteliğindeki maça çıkıyor. Bu dev maç 17.00’de başlayacak ve Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak. 3. Sıradaki lider takipçilerinden 31 puanlı Kartepe Suadiye, düşme hattındaki Kocaeli 1937 Seka ile karşılaşacak. Maç 17.00’de başlayacak ve Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Derince Sırrıpaşa FK 4. sırada bulunuyor ve yarınki rakibi, alt sıralarda bulunan Dilovası Belediyespor. Bu maç da 17.00’de başlayacak ve Dilovası Stadı’nda oynanacak. Değirmendere-Tavşancıl maçı da 17.00’de başlayacak ve Değirmendere Stadı’nda oynanacak. Kartepe Belediye-Başiskele Belediye maçı 15.00’te Arslanbey Stadı’nda. Kandıra G.B. Belediye dinleniyor.

YARININ PROGRAMI:

KARTEPE BLD.-BAŞİSKELE BLD. 15.00 ARSLANBEY STADI

KARTEPE SUADİYE-KOC. 1937 SEKA 17.00 ARSLANBEY STADI

DEĞİRMENDERE-TAVŞANCIL 17.00 DEĞİRMENDERE STADI

İLİMTEPE FK-SULTANORHAN 17.00 KÖRFEZ ESENTEPE STADI

DİLOVASI BLD.-DERİNCE SIRRIPAŞA 17.00 DİLOVASI STADI

Bugün 13:26 TSİ - Spor

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