Süper B’de yeni yılın ilk maçları

Yeni yılın ilk maçları yine nefes keseceğe benziyor. 37 puanlı Lider Sultanorhan, 33 puanla 2. sırada yer alan İlimtepe FK ile final niteliğindeki maça çıkıyor. Bu dev maç 17.00’de başlayacak ve Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak. 3. Sıradaki lider takipçilerinden 31 puanlı Kartepe Suadiye, düşme hattındaki Kocaeli 1937 Seka ile karşılaşacak. Maç 17.00’de başlayacak ve Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Derince Sırrıpaşa FK 4. sırada bulunuyor ve yarınki rakibi, alt sıralarda bulunan Dilovası Belediyespor. Bu maç da 17.00’de başlayacak ve Dilovası Stadı’nda oynanacak. Değirmendere-Tavşancıl maçı da 17.00’de başlayacak ve Değirmendere Stadı’nda oynanacak. Kartepe Belediye-Başiskele Belediye maçı 15.00’te Arslanbey Stadı’nda. Kandıra G.B. Belediye dinleniyor.
YARININ PROGRAMI:
KARTEPE BLD.-BAŞİSKELE BLD. 15.00 ARSLANBEY STADI
KARTEPE SUADİYE-KOC. 1937 SEKA 17.00 ARSLANBEY STADI
DEĞİRMENDERE-TAVŞANCIL 17.00 DEĞİRMENDERE STADI
İLİMTEPE FK-SULTANORHAN 17.00 KÖRFEZ ESENTEPE STADI
DİLOVASI BLD.-DERİNCE SIRRIPAŞA 17.00 DİLOVASI STADI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz