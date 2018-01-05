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Bugün 13:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:34 TSİ )

1-A ve 1-B’de 2018 model maçlar!

Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi A ve B Grubu, yeni yılın ilk maçlarını yarın oynuyor

1-A’da lider Bağdatspor, son sıradaki Çenesuyu ile karşılaşıyor. Maç 14.00’te Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda. 2. Çerkeşli ile 3. sıradaki Alikahya ile son derece zor bir maça çıkıyor. Bu maç ise 14.00’te Çerkeşli Stadı’nda oynanacak. İlk üçten kopmak istemeyen Yavuzspor da komşusu, sondan üçüncü sırada tehlike yaşayan Körfez Esen ile kapışacak. Bu maç 14.00’de Derince Sun’i Çim Stadı’nda oynanacak. Günün diğer maçları Başiskele Damlar-Asarköy, Gebze Yavuz Selim- Bekirpaşa Başaran arasında oynanacak.

TAYFUN-HİSAREYN, DEV MAÇ…

1-B’de de zorlu maçlar var. Lider Hidropaks Gebze Tayfun, takipçisi Hisareyn ile adeta finale çıkacak. Tayfun 39, takipçisi Hisareyn 34 puanda bulunuyor. Maç 17.00’de başlayacak ve Gebze metin Oktay Stadı’nda oynanacak. Üçüncü sıradaki Uzuntarla Belediye, Çamlıtepe ile Körfez’de saat 15.00’de başlayacak maçta karşılaşacak. Bahçecik ise üst sıralardan kopmamak için Çayırova Serhat ile Bahçecik Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak maçta kapışacak. Günün diğer maçları MAP Şener-Kadıköy, Şirinköy-Bağçeşme arasında oynanacak.

LİG A-GÜNÜN PROGRAMI:

ÇEN.PLAJYOLU-BAĞDAT 14.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI

B.DAMLAR-G.ASARKÖY 14.00 Ş.BNB.ARSLAN KULAKSIZ

YAVUZ-KÖRFEZ ESEN 14.00 DERİNCE SUNİ ÇİM STADI

G.YAVUZ SELİM-B.BAŞARAN 14.00 BEYLİKBAĞI STADI

ÇERKEŞLİ-ALİKAHYA BLD. 14.00 ÇERKEŞLİ STADI

LİG B-GÜNÜN PROGRAMI:

HİDROP. G.TAYFUN-HİSAREYN 17.00 METİN OKTAY STADI

ÇAMLITEPE-UZUNTARLA B. 15.00 KÖRFEZ ESENTEPE STADI

MAP.ŞENER-KADIKÖY 16.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

BAHÇECİKSPOR-ÇAYIROVA SERHAT 14.30 BAHÇECİK STADI

GÖLCÜK ŞİRİNKÖY-BAĞÇEŞME 15.00 DEĞİRMENDERE STADI

Bugün 13:31 TSİ - Spor

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