Tenisçi Togan gururumuz oldu

Dünya sıralamasında Türkiye’yi zirveye taşıyan isim olan Gebze Tenis Kulübü’nün 14 yaş milli takım kaptanı Togan Tokaç, Europe klasmanında 27 sıra yükselerek 3.sıraya yerleşti. Tokaç’ın bu başarısını, Türkiye Tenis Federasyon resmi sitesi “Tokaç’ın büyük başarısı” olarak duyurdu.

3. NUMARAYA ÇIKTI

2004 doğumlu Togan Tokaç, sene başında güncellenen 14 Yaş Tenis Europe klasmanında tam 27 basamak tırmanışla 3 numaraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye 14 Yaş Milli Takımı'nın üyelerinden Togan, sahip olduğu 405 puanla Rus sporcular Mikhail Gorokhov ve Konstantin Zhzhenov'un arkasından zirve takibini sürdürüyor. Tokaç “Gebze Tenis Kulübü olarak bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlarda ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek sporcular yetiştirmek olacaktır” dedi.