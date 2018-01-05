Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:52 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:59 TSİ )

AKP eski başkanlarla buluştu: "Koltuk yarışı yoktur"

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın öncülüğünde Marina Cafe’de gerçekleştirilen eski ilçe başkanlarının katılım gösterdiği istişare toplantısında konuşan Milletvekili Zeki Aygün, “AKP ’de hizmet yarışı vardır, koltuk yarışı yoktur” dedi

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan geçmiş dönemde görev yapmış olan eski ilçe başkanlarıyla Marina Cafe’de bir araya geldi. Programa AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın yanı sıra AKP Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, Mehmet Akif Yılmaz, geçmiş dönemde görev yapmış olan ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri katılım gösterdi.

“KATKILARI ALMAK İSTİYORUZ”

Programda konuşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Partimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet veren abilerimizle bir araya geldik. Yaklaşık 250 kişiden oluşan istişare listemizdeki isimlerle ekipler halinde toplanacağız. Eski ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı hepsine şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Muhtemelen Nisan ayı gibi bir kere daha geçmiş dönem ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımıza 30’ar kişilik gruplar halinde bir araya geleceğiz. İlçe başkanlarımızın bizlere aktaracağı hususlara ilişkin katkıları almak istiyoruz” dedi.

“AK PARTİ’DE HİZMET YARIŞI YOKTUR”

AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Böylesine dava aşkını içinde barındıran eski ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. AKP ’nin farkını bugün bir kez daha gördüm. Daha nice yıllara İnşallah” şeklinde konuştu. Katırcıoğlu’nun ardından söz alan AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Bu istişare toplantısında önemli fikirleri aldık. Biz de eskisi, yenisi yok” dedi. Yılmaz’ın ardından söz alan AKP Milletvekili Zeki Aygün, “AKP ’de hizmet yarışı vardır, koltuk yarışı yoktur. Eğer koltuk yarışı olsaydı. Buradaki arkadaşlarımızın yarısının olmaması lazımdı” diye konuştu.

"AYNI HEYECANI DUYUYORUM”

İlçe başkanları adına söz alan Eski Gölcük İlçe Başkanı Mevlüt Demir, “Birlik ve beraberliğimizi bugün bir kez daha gösterdik. Bu sorunların çözümüne adanmışlığın bir göstergesidir. Biz bu ülkeyi seven insanlarız. Geçmişten beri bu milletin davasına sahip çıkan birisiyim. Bu ülkenin menfaatlerini koruma adına hala aynı heyecanı duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 13:52 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
SP’liler Kudüs’ü konuşacak mask
SP’liler Kudüs’ü konuşacak
AKP eski başkanlarla buluştu: "Koltuk yarışı yoktur" mask
AKP eski başkanlarla buluştu: "Koltuk yarışı yoktur"
İYİ Parti tabelayı astı! mask
İYİ Parti tabelayı astı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye geliyor
Tarhan: Elektrik dağıtım şirketleri batmak üzere mi? mask
Tarhan: Elektrik dağıtım şirketleri batmak üzere mi?
AKP İzmit’te 50 mahalle başkanı atandı mask
AKP İzmit’te 50 mahalle başkanı atandı
Talih Kuşu yine Kocaeli'ye kondu! mask
Talih Kuşu yine Kocaeli'ye kondu!
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü! mask
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi mask
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi
65 yaşındaki kadından haber alınamıyor mask
65 yaşındaki kadından haber alınamıyor
Gölcüklü Demet'ten kahraman şoföre jest! mask
Gölcüklü Demet'ten kahraman şoföre jest!

GALERİ

Bu ziyafetin golü eksik: 0-0 mask
Bu ziyafetin golü eksik: 0-0
İYİ Parti Kocaeli Teşkilatını tanıttı mask
İYİ Parti Kocaeli Teşkilatını tanıttı
Ölümden elektrik direği kurtardı! mask
Ölümden elektrik direği kurtardı!
Kartepe kulüpleri hiç ÜZÜLMEZ! mask
Kartepe kulüpleri hiç ÜZÜLMEZ!
Ağaçlar kış ortasında çiçek açtı! mask
Ağaçlar kış ortasında çiçek açtı!
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaşındaki bebek yaralandı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR