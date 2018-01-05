AKP eski başkanlarla buluştu: "Koltuk yarışı yoktur"

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan geçmiş dönemde görev yapmış olan eski ilçe başkanlarıyla Marina Cafe’de bir araya geldi. Programa AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın yanı sıra AKP Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, Mehmet Akif Yılmaz, geçmiş dönemde görev yapmış olan ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri katılım gösterdi.

“KATKILARI ALMAK İSTİYORUZ”

Programda konuşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Partimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet veren abilerimizle bir araya geldik. Yaklaşık 250 kişiden oluşan istişare listemizdeki isimlerle ekipler halinde toplanacağız. Eski ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı hepsine şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Muhtemelen Nisan ayı gibi bir kere daha geçmiş dönem ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımıza 30’ar kişilik gruplar halinde bir araya geleceğiz. İlçe başkanlarımızın bizlere aktaracağı hususlara ilişkin katkıları almak istiyoruz” dedi.

“AK PARTİ’DE HİZMET YARIŞI YOKTUR”

AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Böylesine dava aşkını içinde barındıran eski ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. AKP ’nin farkını bugün bir kez daha gördüm. Daha nice yıllara İnşallah” şeklinde konuştu. Katırcıoğlu’nun ardından söz alan AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Bu istişare toplantısında önemli fikirleri aldık. Biz de eskisi, yenisi yok” dedi. Yılmaz’ın ardından söz alan AKP Milletvekili Zeki Aygün, “AKP ’de hizmet yarışı vardır, koltuk yarışı yoktur. Eğer koltuk yarışı olsaydı. Buradaki arkadaşlarımızın yarısının olmaması lazımdı” diye konuştu.

"AYNI HEYECANI DUYUYORUM”

İlçe başkanları adına söz alan Eski Gölcük İlçe Başkanı Mevlüt Demir, “Birlik ve beraberliğimizi bugün bir kez daha gösterdik. Bu sorunların çözümüne adanmışlığın bir göstergesidir. Biz bu ülkeyi seven insanlarız. Geçmişten beri bu milletin davasına sahip çıkan birisiyim. Bu ülkenin menfaatlerini koruma adına hala aynı heyecanı duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.