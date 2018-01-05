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Bugün 13:54 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:55 TSİ )

Bayan Aksoy: Kadınlar sağlıklı olmalı

‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ kapsamında Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde kadınlarla bir araya gelen Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, bu kez Bizim Köy Engelliler Merkezi’ndeki kadınlarla buluştu

Kocaeli Valiliği ve KSO tarafından ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ kapsamında çalışanlarının yüzde 85’i engellilerden oluşan Bizim Köy Engelliler Merkezi’nde gerçekleşen programa Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Bizim Köy Engelliler Üretim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun eşi Rüya Zeytinoğlu kadınlarla bir araya geldi. Farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Dr. İnci Sobi’nin sunum yaptığı program geniş katılımla gerçekleşti.

İHMAL ETMEYİN

Açılış konuşmasını yapan Vali Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, “Bizim sizlerden istediklerimiz burada öğrendiklerinizi kendinize uygulamanız ve çevrenizi bulunan kadınlarla paylaşmanız. Sizi çok fazla sıkmadan bir saatlik program içerisinde birçok konu anlatacağız. Burada dinledikleriniz burada kalmasın. Biz sağlıklı olacağız ki eşimize çocuklarımıza faydalı olacağız. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı. Aksoy’un konuşmasının ardından Dr. İnci Sobi kadın sağlığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

MERAK EDİLEN KONULAR ANLATILDI

Kadın sağlığı programı, Sağlık Müdürlüğü’nde görevli olan Dr. İnci Sobi tarafından kadın katılımcılara meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, 6283 sayılı kanun ve kadına yönelik şiddet, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararları konularında eğitim vererek, kendi kendine meme muayenesini anlatan video gösterimi ile devam etti. Toplantı daha sonra eğitime katılan kadınların soruları cevaplandırılarak sona erdi.

Bugün 13:54 TSİ - Eğitim

Muhabir Selin Becer

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