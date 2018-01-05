İşte CHP'de Sarıbay'ı destekleyen başkanlar

CHP Kocaeli Örgütü’nün 12 ilçenin kongresini tamamlamasının ardından tüm gözler 7 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan il kongresine çevrildi. Çift listeli yapılacak olan kongrede mevcut il başkanı Cengiz Sarıbay’ın karşısına eski milletvekili Bekir Yurdagül aday olarak çıkacak. İki adaylı gerçekleşecek kongrenin oldukça çekişmeli olması bekleniyor.

SARIBAY, BAŞKANLARLA TOPLANDI

Sarıbay, Yurdagül’ün adaylık açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde ilçe başkanları ile Maşukiye Cevizdibi Restaurant'ta bir araya geldi. Toplantıda il kongresi ve 2019 seçimlerini değerlendirildi. Öte yandan Sarıbay’ın yaptığı bu özel toplantının ardından ilçe başkanlarının Sarıbay’a yakın oldukları şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.

SİRMEN, YURDAGÜL’Ü MÜ DESTEKLİYOR?

Mevcut başkan Cengiz Sarıbay’a partinin önemli isimleri Alparslan Seymen ve Selman Yıldırım ile birlikte bazı ilçe başkanları açıkça destek verirken bazı ilçe başkanları ise konu hakkında henüz karar vermediğini dile getirdi. Eski milletvekili ve Demokrasi Girişimi Sözcüsü olan Bekit Yurdagül’ü destekleyenler arasında Sefa Sirmen, Fetih Güven, Hasan Çelik, Cevdet Barış, Cüneyt Özkürkçügil, Hüseyin Erol ve Mehmet Toker gibi isimlerin yer aldığı belirtiliyor.

GEBZE’NİN KARARI GİZLİ

Görüşlerini açıklayan ilçe başkanlarından Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “Bu konuda net bir açıklama yapmayacağım. Delegelerle toplandık, ancak kararımızı açıklamayacağız” dedi. Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara da, “Delegelerimizle toplandık. Fakat kararımızı açıklamayı uygun bulmuyoruz. Zaten kurultay delegeliğinde ismimizi kim azdıysa görürsünüz nereyi desteklediğimizi” şeklinde konuştu. İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Bir şey söylemek istemiyorum. Açıklama yapmak istemiyorum” dedi. Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar ise mevcut başkan Cengiz Sarıbay’ı açıkça ifade etti.

“KONGREDE 3. ADAY DA ÇIKABİLİR”

Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, “Toparlayıcı ve kucaklayıcı bir özelliği olduğu için Sarıbay’a destek veriyorum” derken, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “Hem Cengiz Bey hem de Bekir Bey delegelerimizle toplandı. Ortak karar almadık ve delegelerimizi serbest bıraktık” ifadelerine yer verdi. Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ise, “Sarıbay bizim için değerli. Fakat üçüncü bir aday da çıkabilir. Şu an için bir şey söylemek istemiyorum. Kararımızı verip birini mutlaka destekleyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“MASAYA KATILMAYACAĞINA SÖZ VERDİ”

Darıca İlçe Yakup Törk, “Cengiz Bey, kalitesi ve güvenirliği ile en önde sayılacak isimler arasında. Partiyi yeni bir maceraya atmak istemiyorum. Cengiz başkanın eksiklikleri olmasına rağmen il başkanları masasına oturmayacağı sözünü vermesi nedeniyle kendisini destekliyorum” diye konuştu. Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ise, “İki aday da bizim için çok değerli. Bekir Bey’in görev ve sorumluk alması güzel bir şey. Cengiz Bey her şeyi hak eden bir insan. Kendisini çok başarılı buluyorum. Sarıbay’ın yeniden il başkanı olması partiye ivme kazandıracaktır” dedi.

“NET BİR KARARIMIZ YOK”

Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, “Kimseye net bir desteğimiz yok. Diğer arkadaşlarımızla istişare edip karar vereceğiz” derken, Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya da, “Delegelerimizi zorlamak istemiyorum. Ancak şahsi olarak benim görüşüm Cengiz Sarıbay’ın görevine devam etmesinden yana” dedi. Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ise, “Tüm delege arkadaşlarımızla toplantımızı yaptık ve konuyu görüştük. Kararı tamamen delegelerimizin kendine bıraktık. Herkes hür iradesiyle kararını verip oyunu kullanacak. Kimsenin tercihine ipotek koymak doğru değil” dedi.

KARARINI AÇIKLAMAYANLAR

KARAMÜRSEL

Ali KARA

BAŞİSKELE

İrfan KESKİN

İZMİT

Ümit KÜÇÜKKAYA

GEBZE

Musa YILMAZ

DİLOVASI

Kerem AYDEMİR

SERBEST BIRAKANLAR

DERİNCE

Nihat DEĞER

KANDIRA

Gülay EYİSABUNCULAR

SARIBAY’I DESTEKLEYEN İLÇELER

KÖRFEZ

Mehmet KAÇAR

KARTEPE

Cumhur KARAKADILAR

DARICA

Yakup TÖRK

GÖLCÜK

İsmet İŞERİ

ÇAYIROVA

Selahattin KAYA