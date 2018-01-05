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Başkan Toltar, o arsayı satmayacak!

Dilovası Belediyesi’nde yapılan 2018 yılının ilk meclisinde Belde Limanı’nda bulunan ve belediyenin sahibi olduğu arazinin satışı konusu gündeme geldi. Konuyu incelediklerini belirten Başkan Ali Toltar, “O araziyi satmayacağız” dedi.

Dilovası Belediye Meclisi’nin 2018 yılının ilk toplantısı önceki gün meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan belediye başkanı Ali Toltar, 2018 yılında ülkemizin yakın coğrafyasındaki kan ve gözyaşının dinmesi dileğinde bulundu. Ortadoğu’da yaşanan değindikten sonra yerel hizmetler hakkında görüş belirten Toltar, 2017’de temeli atılan çok sayıda projenin 2018 yılında açılışlarının yapılacağını kaydetti.

BELDE LİMANI GÜNDEMDE

Gündem maddelerinde ise Köseler ve Tepecik mahallelerindeki iki ayrı arazinin imar değişikliği ile ilgili konu imar komisyonuna havale edildi. Toplantıda Belde Limanı konusu da gündeme geldi. Burada bulunan belediyeye ait arsanın satışı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, şöyle konuştu:

“ÜLKEDE ADALET VAR”

“Bu ülkede adalet ve yasa ver. Kanunlar çerçevesinde hizmet ediyoruz. Belediyenin gelir ve giderleri belli. Burası bir OSB bölgesi. OSB’ler kendi içerisinde özerkler. Belediyemizin en büyük geliri sanayilerden gelen gelirlerdi. Ancak bu gelirler kesildi. Biz zaman zaman kaynak arayışına girerek hizmetleri yapabilmek için bir şekilde yeni gelir kapıları açıyoruz. Belediyenin kasasına giren her kuruşun hesabı yapılıyor.”

“O ARSA SATILMAYACAK”

“Birisinin kafası bozulmuş bizim ve meclisimiz hakkında 10-15 madde şeklinde iddialarda bulunmuş. Şayet o şahıs iftiralarını ispatlayamıyorsa yalancıdır. Şimdi de ‘Köpekler kadar pişmanım’ dedi. Ama bu ülkede hukuk var, gereğini yapacağız. Attığı o iftiralar öyle ortada kalmayacak. Burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Hatamız ve eksiğimiz varsa kanunlar önünde hesap veririz. Bu yerle ilgili satışla ilgili komisyonumuz gerekli araştırmayı yaptı ve satmama kararı aldık. Halkın malını kimseye yedirmedik, yedirmeyeceğiz.”

DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Bu arada Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait 5 taşınmazın 5 yıl süre ile Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği’ne tahsis edilmesi konusu imar komisyonuna havale edildi. Bu arada kurulan denetim komisyonuna AKP’den Enver Aydemir, Hatice Tuzcu, Fatih Meral ve Recep Laç, CHP’den de Hüsamettin Meral seçildi.

Bugün 14:01 TSİ - Gündem

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