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Körfez’de 2018’in ilk meclisi yapıldı

Körfez Belediye Meclisi’nin 2018 yılındaki ilk birleşimi geçtiğimiz günlerde yapıldı.

12 maddelik gündemin ele alındığı toplantıda yeni oluşturulan denetim komisyonu üyeleri de belirlendi. Komisyona oy çokluğu ile Metin Dan, Ömer Yılmaz ve Ahmet Sinan Fidan seçildi. Gündem maddeleri öncesinde konuşan belediye başkanı İsmail Baran, 2017 yılının yerel hizmetler açısından güzel geçtiğini söyledi.

“ÜLKE OLARAK BİR OLDUK”

Halkın ihtiyaçları doğrultusunda projelere yön verdiklerini dile getiren Başkan Baran, “Devlet Hastanesi ek binası buna en büyük örnek. Büyük bir ihtiyaçtı. Eğitime 10 milyon liralık yatırım desteği sunarken, bu yıl 3 bin 150 öğrencimize de burs veriyoruz” dedi. Bu arada üyelerin eksildiği komisyonlarla ilgili yeniden seçim yapıldı.

KOMİSYONLAR BELİRLENDİ

Buna göre; İmar ve Şehircilik Komisyonu’na Selattin Kabadayıoğlu, Gayrimenkul Satış Komisyonu üyeliğine de Abdullah Parlak seçildi. Bu arada daha önce Şener Söğüt’ün üstlendiği AKP Grup Sözcülüğü görevini de artık başkan yardımcılarından Faruk Denli’nin üstleneceği açıklandı. Gündemde yer alan park isimlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyondan gelen rapor ise oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Körfez Belediyesi’nin ‘Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne’ üye olmasıyla ilgili de Başkan İsmail Baran’a yetki verildi.

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