Gündemdeki konuların ele alındığı divanda ağırlıklı olarak Kudüs konusu görüşüldü. Toplantıda konuşan ilçe başkanı Necati Korkmaz, “Kudüs, İslam ülkeleri için çok önemli bir şehirdir. Kudüs’ün özgürlüğü, dünya Müslümanlarının da özgürlüğüdür. Partimizin Gebze teşkilatı olarak 6 0cak Cumartesi günü saat 19.00’da, Kardelen Kültür Salonunda, eğitimci-yazar Şinasi Başaran’ın katılımı ile “Özgür Kudüs’e Giden Yol’’ başlıklı söyleşi düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.
Bugün 14:04 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:05 TSİ )
SP’liler Kudüs’ü konuşacak
SP Gebze’de divan toplantısı önceki gün gerçekleşti.
Bugün 14:04 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz