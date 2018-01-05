SP’liler Kudüs’ü konuşacak

Gündemdeki konuların ele alındığı divanda ağırlıklı olarak Kudüs konusu görüşüldü. Toplantıda konuşan ilçe başkanı Necati Korkmaz, “Kudüs, İslam ülkeleri için çok önemli bir şehirdir. Kudüs’ün özgürlüğü, dünya Müslümanlarının da özgürlüğüdür. Partimizin Gebze teşkilatı olarak 6 0cak Cumartesi günü saat 19.00’da, Kardelen Kültür Salonunda, eğitimci-yazar Şinasi Başaran’ın katılımı ile “Özgür Kudüs’e Giden Yol’’ başlıklı söyleşi düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.