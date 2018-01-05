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Bugün 14:37 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:38 TSİ )

Otomotiv satışları 1 milyonu geçemedi

Buna göre, 2017 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yıla oranla yüzde 2,8 daraldı ve satış adedi 956 bin 194'te kaldı.

2016'da toplam satışlar 983 bin 720 olmuştu. Geçen yıl otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 4,52 düşüşle 722 bin 759 adet oldu. 2016'da bu sayı 756 bin 938 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,93 büyüdü ve satışlar 233 bin 435 adet oldu. 2016'da 226 bin 782 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.

ARALIKTA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI BÜYÜDÜ

2017 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları 136 bin 240 adet ile 141 bin 912 adet seviyesindeki 2016 yılı Aralık ayına göre yüzde 4 azaldı. Aralıkta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,73 geriledi ve 99 bin 694 adet oldu. 2016'nın aynı ayında 108 bin 44 adet otomobil satılmıştı. Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,91 büyüdü ve satışlar 36 bin 546 adede çıktı. 2016 Aralık'ta 33 bin 868 adet satış yapılmıştı.

2000CC ÜSTÜNDE SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ

Öte yandan 2017 Aralık sonu itibarıyla, 2000cc üstü otomobillerin satışında yüzde 46,9 düşüş kaydedildi. Bu dönemde 76 adet elektrikli ve 4 bin 507 adet hibrit otomobil satıldı. Ayrıca, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60,5’e yükseldi.

Bugün 14:37 TSİ - Ekonomi

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