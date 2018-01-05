ODTÜ KYÖD’den UNICEF'e destek

ODTÜ GV Özel KYÖD Ortaokulu öğrencileri yeni yıla, sosyal sorumluluk projesiyle adım attılar. 7. ve 8. sınıf öğrencileri satın aldıkları yeni yıl tebrik kartlarıyla, Birleşmiş Milletlerin dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurduğu yardım kuruluşu UNICEF’e bağışta bulundular. Bağış karşılığında aldıkları yeni yıl tebrik kartlarına, 1. sınıf öğrencileri için gönüllerinden geçen yeni yıl mesajlarını yazdılar.

ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ

Öğrencilerini toplumsal farkındalık ilkesi doğrultusunda yetiştirmeyi amaçlayan ODTÜ KYÖD Okulları'ndaki etkinlik, okul sergi alanında okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri bir araya getirdi. 1. sınıflarla, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin buluşması anlamlı görüntülere sahne oldu. Küçük kardeşlerinin sorularını yanıtlayarak onlarla keyifli anlar yaşayan 7. ve 8. sınıf öğrencileri de eski günlerini anarak güzel bir gün geçirdiler.