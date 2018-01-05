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Kaymakam Can cağ kebabı yaptı

Kaymakam Can cağ kebabı yaptı

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, 2017’nin son gününde çalışma arkadaşlarıyla Yarımca Piknik Alanı'nda bir araya geldi. Kaymakam Can, piknikte personeline cağ kebabı ikramında bulunarak, “Yılın son gününde, 2017'yi personelimizle cağ kebabı yaparak uğurladık” dedi.

Bugün 14:55 TSİ - Yaşam

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