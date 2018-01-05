Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, 2017’nin son gününde çalışma arkadaşlarıyla Yarımca Piknik Alanı'nda bir araya geldi. Kaymakam Can, piknikte personeline cağ kebabı ikramında bulunarak, “Yılın son gününde, 2017'yi personelimizle cağ kebabı yaparak uğurladık” dedi.
Bugün 14:55 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:56 TSİ )
Kaymakam Can cağ kebabı yaptı
Kaymakam Can cağ kebabı yaptı
Bugün 14:55 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz