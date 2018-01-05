Fenalaşan vatandaşa ilk müdahale Doğan'dan

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Yenidoğan esnaflarından Yaşar Türk’ün cenazesi ve Cuma namazı için Yeşil Cami’ye gitti. Namaz çıkışı bir vatandaşın fenalaştığını gören Başkan Doğan hemen yardıma koştu. Dr. Doğan, yarı baygın vaziyetteki Ahmet Aydın isimli vatandaşa ilk müdahaleyi cami avlusunda yaptı. Başkan Doğan’ın ilk müdahalesi sonrası kendine gelen 56 yaşındaki vatandaş, bölgeye gelen ambulans yetkililerine teslim edildi. Dr. Doğan, ambulanstaki sağlık personeline fenalaşan vatandaşın durumu ve yaptığı müdahale ile ilgili bilgi vererek hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.