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Laf atma kavgasında 3 kişiyi bıçakladı

Laf atma kavgasında 3 kişiyi bıçakladıİzmit Sekapark’ta laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmit Sekapark’ta 14 Aralık 2017 günü meydana gelen olayda Y.D. (19) isimi şahıs, laf atma meselesi nedeniyle B.A. (29), S.Y. (20) ve F.B. (21) isimli şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.D.’nin yanındaki V.A, (19), Y.A. (19) ile yaşı 18’den küçük olan M.A. ve E.Y. de kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada B.A., S.Y. ve F.B. darp edildikten sonra Y.D.’ tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kavganın ardından 5 kişilik grup olay yerinden kaçarken yaralılar ambulanslarla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Yaralılardan B.A. ve S.Y tedavilerinin ardından taburcu edilirken bıçakla ağır yaralanan F.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşı küçük olan E.Y. ve M.A. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken ifadeleri alınan V.A. ile Y.A. serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.D. ise adliyeye sevk edildi.

Bugün 15:14 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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