Eczacılardan reçetesiz ilaçlara tepki

Türk Eczacıları Birliği ve 54’ncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından kurumun bilimsel komisyonlarınca yapılan etken madde bazındaki değerlendirmeler sonucu reçetesiz olarak satılabileceğine karar verilen ilaçlara dair bir ek liste yayınlanmasına tepki gösterdi. Reçetesiz ilaç konusunun hangi maksatla gündeme gelmiş olduğunu anlayabilmiş değiliz diyen Arpacı, “Reçetesiz ilaç halk sağlığını tehlikeye atmak demektir. Halk sağlığı için eczacılar süreci takip edecek” dedi.

BELİRSİZLİKLERLE DOLU

Açıklamada konuşan Arpacı, “Olumlu yöndeki tüm gelişmelere rağmen ülkemizde sağlık sisteminin onca yapısal sorunu varken, reçetesiz ilaç konusunun hangi maksatla gündeme gelmiş olduğunu anlayabilmiş değiliz. Süreç içerisinde yapılan çalışmalar sağlık meslek örgütleri ile paylaşılmamış ve tartışılmamıştır. Bu listeyi hazırlayan bilimsel kurul kimlerden teşekkül etmiştir? Liste hazırlanırken ilaç geri ödemesinde belirleyici olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ortak bir çalışma yürütülmüş müdür? Bilmiyoruz. Belirsizliklerle dolu” şeklinde konuştu.

BU HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR

Reçetesiz ilaç ciddi bir halk sağlığı sorunudur diyen Arpacı, “Reçetesiz ilaç, ilaç tüketimini artıracağı gibi kamu ilaç harcamalarının yükselmesine neden olur. Reçetesiz ilaç satışı uygulamasının başlaması durumunda ilerleyen zamanlarda listenin genişletilmesi durumunun önüne nasıl geçileceği, ilaçların eczane dışında satışına izin verilmeyeceğinin nasıl güvence altına alınacağı aynı ölçüde belirsizliklerle doludur. Reçetesiz ilaç meselesi aynı zamanda eczacıya hukuki bir sorumluluk yüklemektedir. Eczacının hukuki sorumluluğunun çerçevesi net olarak belirlenmeden reçetesiz ilaç kategorisinde artışa gidilmesi ileride meslektaşlarımız bakımından önemli sorunlar yaratabilecektir” diye konuştu.

ECZACILAR SÜRECİ TAKİP EDECEK

Sağlık otoritesine sesleniyoruz diyen Arpacı, “İlacı hekim ve eczacı denetiminden çıkaracak, sağlık okuryazarlığı oranlarına bakıldığında büyük felaketlere neden olabilecek, kamunun ekonomik yükünü artıracak, yurttaşların ceplerinden yapacağı sağlık harcamalarını artıracak ve ilaca erişim sorunları doğurabilecek bu girişimden bir an önce vazgeçilmeli; sağlık meslek örgütleri ve ilaç sektörünün tüm paydaşları ile ortaklaşa hareket edilmelidir. Sağlık Bakanlığı’mızın bu kaygılarımızı dikkate alacağına ve bundan sonraki süreci birlikte yürüteceğimize inanıyoruz. Halk sağlığını her şeyin üstünde tutan biz eczacılar sürecin takipçisi olacağız” açıklamalarında bulundu.