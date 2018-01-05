Körfez’de yeni imar yolları açılıyor

Körfez Belediyesi, ilçede vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıran çalışmaları sürdürüyor. Ekipler son olarak İlimtepe ve Yukarı Hereke bölgesinde yeni imar yolları açmak amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, ilçede yeni yerleşim alanları için yeni imar yolları açarak trafiğe de yeni bir düzenleme getiriyor. Özellikle ‘Körfez’in geleceği’ konumundaki İlimtepe bölgesindeki yeni yollar, bölgedeki artan nüfus oranına orantılı olarak açılıyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğinin altını çizerek, “Açılan yeni imar yollarımız hem bölgedeki yapılaşmalar için de önem arz ederken, trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Bizler daha güzel bir Körfez için çalışma yürütürken, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.