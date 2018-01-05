Körfez ilçesi Güney Mahalesi'nde ikamet eden Borusan Emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Recep Katmaz (53) kalp yetmezliğinden tedavi gördüğü Derince Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Kandıra Yasıbağ Teke Köyü'nde kılınan namazın ardından Köy Mezarlığında toprağa verildi.
Bugün 15:43 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:48 TSİ )
Recep Katmaz vefat etti
Recep Katmaz kalp yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Bugün 15:43 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz