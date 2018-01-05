Gölcüklü Ayberk hayatını kaybetti

Gölcük Hisareyn'de yaşayan Hakan Küçük’ün 3 çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Ayberk Küçük, şubat ayında vatani görevini yapmak üzere askere gidecekti. Ayberk Küçük akrabalarıyla vedalaşmak için memleketi Adana’ya gitti. Dedesi İbrahim İlhami’nin evinde misafir kalan Küçük, şofbenden sızan karbondioksit gazından dolayı zehirlenerek hayatını kaybetti.

HAYALİ POLİS OLMAKTI...

Gölcük Hisareyn Mahallesi’nde oturan 20 yaşındaki Ayberk Küçük’ün hayali polis olmaktı. Hisareyn Mahalle Muhtarı Muammer Akçay’dan polislik sınavı için çalışmalarında yardımcı olmasını istediği ve geçen sene girdiği polislik sınavını kazanamadığı öğrenildi.