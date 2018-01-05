Alınan bilgiye göre, farklı tarihlerde Beylikbağı ve Hürriyet Mahallesi'ndeki 6 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliler M.D, H.D. ve R.D'yi Beylikbağı Mahallesi'nde gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin çaldığı iddia edilen 1 adet tabanca ile silaha ait 15 adet mermi ve bin 850 lira nakit parayı ele geçirdi.
Bugün 16:17 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:18 TSİ )
Kocaeli'de hırsızlık iddiası
Gebze'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz