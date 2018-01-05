Kocaeli'de hırsızlık iddiası

Alınan bilgiye göre, farklı tarihlerde Beylikbağı ve Hürriyet Mahallesi'ndeki 6 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliler M.D, H.D. ve R.D'yi Beylikbağı Mahallesi'nde gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin çaldığı iddia edilen 1 adet tabanca ile silaha ait 15 adet mermi ve bin 850 lira nakit parayı ele geçirdi.