Dikkat! 9 saat elektrik yok

08.01.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Valideköprü Mah., Semetler Köyü, Çamdibi Köyü, Fulacık Köyü, Kızderben Merkez Köyü,
08.01.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Selçuklu Mah.,
08.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Bekirdere Mah., 28 Haziran Mah.,
08.01.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İlimtepe Mah.,
08.01.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Şevkatiye Mah.,
08.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Hacı Haliller Mah., Dere Mah., Aksığın Merkez Mah., Kazandere Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,
08.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,
08.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Karşı Köyü, Servetiye Cami Köyü, Hacı Haliller Mah., Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Kazandere Köyü,
08.01.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Şemsettin Köyü, Naip Köyü,
09.01.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Panayır Köyü,
09.01.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İlimtepe Mah.,
09.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü, Çubuklubala Köyü, Nebihoca Köyü, Böğürgen Köyü, Fethiye Köyü, Kaynarca Köyü, Hakaniye Köyü, Kulmahmut Köyü,
09.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,
09.01.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim Mah.,
10.01.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim Mah.,
10.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Orhan Mah., Turgut Mah., Orhan Mah.,
10.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Erenler Mah., 28 Haziran Mah.,
10.01.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Şevkatiye Mah.,
10.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Serindere Köyü, Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Tepecik Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,
10.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,
10.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında Serindere Köyü, Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Tepecik Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz