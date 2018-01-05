Dikkat! 9 saat elektrik yok

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08.01.2018 tarihli Kocaeli ili Sedaş planlı kesinti bildirimi

08.01.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Valideköprü Mah., Semetler Köyü, Çamdibi Köyü, Fulacık Köyü, Kızderben Merkez Köyü,

08.01.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Selçuklu Mah.,

08.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Bekirdere Mah., 28 Haziran Mah.,

08.01.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İlimtepe Mah.,

08.01.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Şevkatiye Mah.,

08.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Hacı Haliller Mah., Dere Mah., Aksığın Merkez Mah., Kazandere Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,

08.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,

08.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Karşı Köyü, Servetiye Cami Köyü, Hacı Haliller Mah., Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Kazandere Köyü,

08.01.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Şemsettin Köyü, Naip Köyü,

09.01.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Panayır Köyü,

09.01.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İlimtepe Mah.,

09.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü, Çubuklubala Köyü, Nebihoca Köyü, Böğürgen Köyü, Fethiye Köyü, Kaynarca Köyü, Hakaniye Köyü, Kulmahmut Köyü,

09.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,

09.01.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim Mah.,

10.01.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim Mah.,

10.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Orhan Mah., Turgut Mah., Orhan Mah.,

10.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Erenler Mah., 28 Haziran Mah.,

10.01.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Şevkatiye Mah.,

10.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Serindere Köyü, Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Tepecik Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,

10.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,

10.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında Serindere Köyü, Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Tepecik Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,

Bugün 16:29 TSİ - Gündem

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