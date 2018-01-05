İzmit Yahya Kaptan'da yükselen 262 Towers projesinin Arap ortağı Muhammed Al Kattan babası Şeyh Abdülhamid Mohammed Al Kattan vefat etti. Acı haberi projenin diğer ortağı Burçin Şahin sosyal medya hesabından "OrtağımMuhammed Al Kattan babası Şeyh Abdülhamid Mohammed Al Kattan vefat etmiştir. Kendisini saygu ve rahmetle anıyoruz" notuyla paylaştı.
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Arap yatırımcı babasını kaybetti!
262 Towers projesinin Arap ortağı babasını kaybetti.
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Bugün 16:53 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz