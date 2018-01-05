Arap yatırımcı babasını kaybetti!

İzmit Yahya Kaptan'da yükselen 262 Towers projesinin Arap ortağı Muhammed Al Kattan babası Şeyh Abdülhamid Mohammed Al Kattan vefat etti. Acı haberi projenin diğer ortağı Burçin Şahin sosyal medya hesabından "OrtağımMuhammed Al Kattan babası Şeyh Abdülhamid Mohammed Al Kattan vefat etmiştir. Kendisini saygu ve rahmetle anıyoruz" notuyla paylaştı.