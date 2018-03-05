Kontrolünü kaybedince şarampole yuvarlandı

Olay, öğle saatlerinde İzmit 28 Haziran Mahallesi Bekirdere Viyadüğü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Turgay H. İdaresindeki 41 GS 148 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Meydana gelen kazada yaralanan sürücüsü Turgay H. Kendi imkanları ile araçtan çıkıp yol kenarından yardım bekledi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından sürücü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Şarampole uçan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.