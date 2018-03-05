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05 Mart 2018- Gündem

Gençlik Buluşmalarına gençlerden büyük ilgi

Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” Adnan Menderes Kültür Merkezinde gençlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. 

Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Darıca Belediyesi ortaklığında yürütülen “Gençlik Buluşmaları” projesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde sürdürülüyor. Yaklaşık 500 gencin katıldığı “Gençlik Buluşmaları” programında sahnelenen "En Büyük Haber" tiyatro oyunu gençlerin büyük beğenisini kazanırken, "Problemlerle Baş Etmek" isimli eğitim semineri ile katılımcılar bilinçlendirildi.
Programı katılımcılarla birlikte takip eden Başkan Karabacak, gençlere çağın gerisinde kalmamak adına kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini söyleyerek, “Ülke olarak zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bu yüzden dostumuz kadar, düşmanlarımızda çok. Her duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Maalesef ülkemiz üzerinde sürekli oyunlar oynanarak, gelişmemizi engellemek istiyorlar. Senaryolar farklı olsa da oynanan oyunlar hep aynı. Kimine 28 Şubat dedik, kimine Gezi Olayları, kimine ise 15 Temmuz Darbe Girişimi. Amaçları hepsinde aynıydı, ama her defasında milletimizin dik duruşu sayesinde hedeflerine ulaşamadılar. Bu oyunları hiç bitmeyecek, o yüzden özellikle siz gençlerin kendini her alanda yetiştirip, bu tür oyunlara alet olmaması ülke geleceğimiz açısından son derece önemli” dedi.

05 Mart 2018 - Gündem

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