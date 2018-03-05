İzmit'te heyelan!

Olay, gece saat 02.00 sularında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Girgin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla 5 katlı binanın arka kısmında bulunan istinat duvarında çatlama oluştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan yetkililer, istinat duvarının önünde bulunan 5 katlı binada yaşayan ailelerin bir bölümü evlerinden tahliye edildi. Yağan yağmurun da etkisiyle istinat duvarının büyük bölümü gece saatlerinde 5 katlı binanın üzerine yıkıldı. Evde yaşayan ailelerin önceden tahliye edilmesi ile herhangi bir can kaybı meydana gelmemesi yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, istinat duvarının üzerine yıkıldığı binada maddi hasar meydana geldi. İstinat duvarının kalan kısmının da yıkılabileceğinden dolayı korktuklarını söyleyen mahalleli, yetkililerden yardım istedi.
"EVLERİ BOŞALTIN" DEDİLER
İstinat duvarının çökmesi ile evlerinin yıkılabileceğini söyleyen Abdurrahman Vardoğan, “Önce bahçenin iç tarafına atılan beton çöktü. Betonun ağırlığına dayanamayan duvar çöktü. Gece duvarın tamamı çöktü. Büyük ihtimalle yağmur suyunun yüzünden oldu. Şu an risk var burada. ‘Evleri boşaltın’ dediler. Nereye gidecek bu kadar insan. Herhangi bir yönlendirme olmadı. Bildiğim kadarı ile istinat duvarının üzerine yıkıldığı binanın bir kısmı boşaltıldı. Gidecek yerimiz olmadığından biz çıkamadık” dedi. Çöken istinat duvarının evlerinin büyük bir kısmında hasar oluşturduğunu belirten Serdar Acar, “O akşam evde değildik. Saat 21.00 gibi bir çatlama oldu. ‘Binayı boşaltın’ dedi yetkililer. Biz de boşalttık. Gece 02.00 gibi daha çok kaymış. Biz eve geldiğimizde ev bu haldeydi. Şu anda biz komşuda, annemin evinde kalıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz, mağduruz. Evimize giremiyoruz, yatacak yerimiz yok” diye konuştu.
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Yorumlar
(3 )
Yasin Kadir - Yıllarca heyelan riski nedeni ile imar izni verilmeyen arazilere sanki arazinin yapısı değişmiş gibi hemde lüks siteler yapılıyor.
Yasin Kadir - Bu kadar dik yamaçlara toprağın taşıyamıyacağı yükseklıkte bina ruhsatı verilirse olcağı bu.
Erol Demirbek - istinat duvarı rezaleti. bir inşaat kadar önemli olan istinat duvarları belli ki projesiz mühendissiz , erbabı olmayanlara yaptırılmaktadır ve iste sonuç . bakın bu olaylar bu gidişle artacak ve facialara sebep olacaktır istanbulda okul çökmek üzere bakıyorlar çöksünde yerine el koyalım diye belki de
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