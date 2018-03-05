Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Mart 2018- Kültür-Sanat

GKM Harun Serkan Aktaş’ı ağırladı

Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle bir araya geldi.

Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Harun Serkan Aktaş Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Belediyesi ve Çay House Mabeyn iş birliğinde düzenlenen sohbet tadındaki konferansa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Hayatınız Yolunda Gitmiyor Mu? Gelin Dertleşelim” konulu konferansına ile Harun Serkan Aktaş konuşmacı olarak katıldı.

Konferanstaki konuşmasında insanların sahip olduğu maddi durum ve şükür konularından bahseden Aktaş, “Evet bugün buraya geldiniz, gerçekten hayatınız yolunda gitmediği için mi geldiniz. Hayatı yolunda gitmediğini sanan bir sürü insan var. Hayatı yolunda gittiğini sanan da bir sürü insan var. Aslında hiçbir şey bizim gördüğümüz gibi olmaya bilir. Öncelikle halimize şükredelim. Ne insanlar var halinden memnun olmayan, başka insanların yerinde olmak için dua eden birçok insan maddi halinden şikayet eder. Peygamberimiz derki, ‘şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan daha makbuldür’. Allah sadece sevdiği insanlara mı mal, mülk para verir. Hayır tabii. Allah aklına gelmiyor, namaz kılmıyorsun, görevlerini yerine getirmiyorsun ve her şey yolunda gidiyor. Bu işte insanı korkutmalı. İnsan sadece malının sadakasını zekatını vermekle yükümlü değildir. Allah’ın verdiği bize nimetler sadece mal, mülk para değil. Sağlığımız, yediğimiz, içtiğimiz nimetler aklınıza gelebilecek her şeyden sorumluluklarımız var” dedi.

05 Mart 2018 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelili oyuncu, o filmde başrol olacak! mask
Kocaelili oyuncu, o filmde başrol olacak!
Şehir Festivali 5 Mart’ta başlıyor mask
Şehir Festivali 5 Mart’ta başlıyor
Orhan Gencebay, KOÜ'de mask
Orhan Gencebay, KOÜ'de
Başiskele'de 5. Geleneksel Fotoğraf Yarışması mask
Başiskele'de 5. Geleneksel Fotoğraf Yarışması
Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak "Ayrılık" için Kocaeli'ye geliyor mask
Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak "Ayrılık" için Kocaeli'ye geliyor
İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni film mask
İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni film
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk

GALERİ

Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
5 katlı bina boşaltıldı! mask
5 katlı bina boşaltıldı!
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor mask
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular mask
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Kocaeli’de çatı katı yangını mask
Kocaeli’de çatı katı yangını
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR